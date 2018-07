Polícia do RS faz nova operação contra roubo de carros A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realiza na manhã desta sexta-feira, 7, ação de combate à uma quadrilha especializada no roubo de carros de luxo em Porto Alegre e região metropolitana. Até às 09h30, 20 pessoas já tinham sido detidas. Os policias esperam ainda prender outros 16 suspeitos, além de cumprir 80 mandados de busca e apreensão.