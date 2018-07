Polícia Federal apreende 700 kg de maconha no Rio Policiais federais de prontidão por conta da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) apreenderam na noite de ontem (21) cerca de 700 quilos de maconha na BR 040 (Rio-Petrópolis), na altura do pedágio em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A droga, que estava sendo levada de Minas Gerais para a Baixada, estava num caminhão e cães farejadores a identificaram no fundo falso do baú do veículo.