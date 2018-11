Polícia Federal realiza hoje operação contra pedofilia Com o objetivo de combater a pornografia infantil na internet, a Polícia Federal (PF) realiza hoje a Operação Comic Br. Junto com o Grupo Especial de Combate aos Crimes de Ódio e de Pornografia Infantil na Internet (GECOP), a PF cumpre 19 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.