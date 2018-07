Polícia investiga morte de bebê no Rio A morte de uma menina de um ano na noite de sexta-feira em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, está sendo investigada na 54ª Delegacia de Polícia. A assessoria de imprensa da Polícia Civil do Rio informou que, após a perícia realizada no local do crime, os agentes estão em busca de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais e prédios vizinhos que possam ter registrado o crime.