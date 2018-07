Polícia liberta refém e prende sequestradores em Goiás

A vítima, que é filho de um empresário, foi sequestrada na tarde da última terça-feira, 12, quando estava a caminho da escola, na cidade de Dianópolis, em Tocantins. No mesmo dia, um dos sequestradores entrou em contato com a família e pediu o resgate.

No dia 14, a polícia identificou o local do cativeiro e descobriu que o garoto havia sido levado para Anápolis. As equipes cercaram o cativeiro e as supostas residências dos sequestradores, que foram presos em flagrante.

Os envolvidos foram autuados por extorsão mediante sequestro e encaminhados ao Grupo Antissequestro do Estado de Goiás (GAS) de Goiânia. Um adolescente que participou do sequestro foi apreendido. Um avião já se deslocou a Goiânia para buscar a vítima, que viajará para o Tocantins.