Polícia ouve hoje motorista que derrubou passarela no RJ

Luis Fernando foi transferido do Hospital Municipal Jorge Lourenço, na Barra da Tijuca, zona oeste, para o Hospital do Coração por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira, 29, e foi internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde permanece até o momento. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Costa não sofreu fraturas, de acordo com o resultado da tomografia de tórax, abdômen e pélvis a que foi submetido.

Liliane Rangel, 46, que dirigia um Marea e fraturou a bacia, também foi transferida do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, para o Hospital Pasteur, no Méier, zona norte. Seu quadro é estável, mas ela ainda está sendo examinada pelas equipes médicas da unidade.

Na manhã desta quarta, Luis Carlos Magalhães, de 70 anos, passageiro do Palio prata, morreu em decorrência do traumatismo craniano e de fratura nas costas. O motociclista Jairo Zenaide, de 46, permanece internado no Hospital Federal de Bonsucesso e seu quadro é estável.

Glaucia Andrade, de 56, operou os joelhos no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, região metropolitana, e permanece estável.

RIO, 29 - (Thaise Constancio)

