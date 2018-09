Polícia prende dois em operação antipirataria no Rio A Polícia Civil prendeu duas pessoas na manhã de hoje durante uma operação antipirataria no Mercado Popular da Uruguaiana, na região central do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria da corporação, as ações no local serão intensificadas em dias e horários aleatórios, a fim de acabar com a comercialização de produtos falsificados.