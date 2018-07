Polícia prende suposto rival de Nem da Rocinha

SÃO PAULO - O traficante Osmar Pereira Bezerra, o "Bidu", considerado um dos principais rivais do traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, foi preso durante a festa de um cunhado em um clube no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, neste fim de semana. Ele comandava o tráfico de drogas na comunidade Tabajaras, em Copacabana, em 2009, quando Nem e outros traficantes tentaram assumir o tráfico naquela localidade. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de trafico de drogas.

Segundo a polícia civil, "Bidu" já havia sido preso no ano passado após ter sido identificado em imagens feitas por uma moradora do Tabajaras que filmou de sua janela, durante dois anos, a atuação dos traficantes da comunidade. Osmar estava morando na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio.