Polícia prende três envolvidos em sequestros-relâmpago A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha envolvida em sequestros-relâmpago e prendeu três integrantes do grupo na madrugada de quinta-feira, 03, no Jardim Morro Verde, zona oeste de São Paulo. O trio é investigado por mais dez roubos, inclusive assaltos a uma joalheria de Taboão da Serra. Há ainda um mandado de prisão contra outro suspeito, que conseguiu fugir do local.