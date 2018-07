Polícia quer prisão temporária para detidos em arrastão

A Polícia de Praia Grande, litoral de São Paulo, pretende dificultar a liberação de veículos apreendidos por causa de som alto e pedir que a Justiça conceda prisão temporária de todas as pessoas detidas fazendo arruaça no município. As medidas serão adotadas para evitar que arrastões como os ocorridos na madrugada do dia 1º na orla se repitam. Uma das hipóteses da polícia para o início do tumulto é que veículos com som alto estacionados em local proibido, dificultando o tráfego na orla, tenham motivado o nervosismo da população. O delegado titular de Praia Grande, Justino de Mattos Ramos Júnior, afirma que a ideia será apresentada em breve ao promotor e ao juiz da comarca. "Nós pediremos a prisão temporária imediata de todos os que forem detidos fazendo baderna, arruaça. A dosagem dessa punição ficará de acordo com o entendimento do juiz", disse o delegado, lembrando que, com a conclusão do inquérito policial poderá ser pedida ainda a prisão preventiva do envolvido. "Esse é o risco que os marginais, os baderneiros, estão correndo", completou.