Polícia reforça patrulhas nas ruas para o Dia dos Pais São Paulo, 11/08/2012 - Mil e quinhentos policiais militares, incluindo agentes das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), vão reforçar a segurança nas ruas, da noite de sábado até o domingo, para prevenir crimes no Dia dos Pais. As ações vão ser realizadas em bairros mais boêmios, como Pinheiros e Vila Madalena, na zona oeste, e Vila Olímpia, Moema e Itaim, na zona sul. As áreas de shoppings também serão alvo da operação.