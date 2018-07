Polícia retira estudantes de universidade em Santos A Polícia Militar retirou hoje os cerca de 30 estudantes que há 15 dias ocupavam a sede da mantenedora da Universidade Católica de Santos (Unisantos). A invasão aconteceu em protesto ao aumento das mensalidades para o próximo ano letivo. De acordo com a PM, cerca de 50 homens da PM retiraram os estudantes por volta das 8 horas. Houve resistência e a polícia usou gás de pimenta. Segundo o gerente executivo da Sociedade Visconde de São Leopoldo, mantenedora da instituição, Alberto Pereira do Carmo Filho, não houve violência e a polícia usou o bom senso. A rua onde está localizada universidade foi isolada no trecho do prédio e a imprensa acompanhou a desocupação à distância. Segundo informações preliminares, 17 estudantes foram encaminhados para o 7º Distrito Policial.