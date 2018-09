Polícia usa helicóptero para encontrar animal misterioso Moradores da cidade de Bady Bassitt, a 450 quilômetros de São Paulo, estão assustados com um felino que está solto na mata, segundo contam. Quando anoitece, a população da zona rural fica preocupada com medo dos ataques do animal. A polícia ambiental já usou até um helicóptero nas buscas pelo felino. As pegadas são a prova de que o animal anda por perto. As marcas das patas têm cerca de 17 centímetros. Segundo a polícia ambiental, são de um felino de grande porte, mas a espécie ainda não foi identificada. Os moradores não têm dúvida de que se trata de um leão e trabalhadores rurais dizem que até ouviram o rugido do animal. Com medo, trabalhadores que vieram de Minas Gerais para trabalhar no plantio de abacaxi já pensam em ir embora.