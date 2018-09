Policiais civis do DF decidem fazer greve Os policiais civis do Distrito Federal decidiram fazer uma paralisação, por 72h, a partir das 8h de amanhã, até o mesmo horário de sábado. O Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol) decidiu pela greve, em assembleia realizada hoje, para pressionar o Governo Federal no encaminhamento da reestruturação de carreira da polícia.