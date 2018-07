Político espanhol é detido por desacato em Guarulhos-SP O diretor do Departamento do Partido Popular da Espanha no exterior, o espanhol Alfredo Prada Presa, de 50 anos, foi detido na manhã de anteontem, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), ao embarcar para seu país de origem. Ele se recusou a passar dois frascos cheios de líquido, que estavam na bagagem de mão, pelo aparelho de raio X no setor de embarque do aeroporto. Ele foi informado de que poderia transportar o líquido em embalagem plástica, procedimento padrão adotado em aeroportos, principalmente em vôos internacionais. O político espanhol teria se exaltado e desrespeitado duas funcionárias da Infraero. Dois agentes da Polícia Federal foram chamados. Ele teria se dirigido a eles de forma desrespeitosa e, com tom de voz elevado, questionou se eram realmente policiais federais. Ele também se recusou a apresentar o passaporte e, depois de muita insistência, teria dito: ?Toma! É um passaporte europeu?. Ontem, ele compareceu a uma audiência na 1ª Vara Criminal de Guarulhos e foi condenado a pagar R$ 6 mil, que serão revertidos para a Defesa Civil de Santa Catarina. ?Não há sentido na recusa, pois é um procedimento de segurança para o bem-estar dos passageiros. Ele não pode querer ser privilegiado só porque ocupa um cargo político?, avalia o procurador da República Vicente Mandetta, que propôs a multa. Segundo ele, Presa primeiro teria dito que era senador e, depois, afirmado que era deputado espanhol. ?Acredito que, por ser um representante popular, ele deveria dar o exemplo.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.