Prazo para pagamento de benefício é de 2 anos

As restrições de gastos impostas neste primeiro ano do governo Dilma Rousseff - R$ 10 milhões autorizados no Orçamento - também definiram a dimensão da primeira etapa do programa, ao lado da existência de regras claras de exploração das áreas e da capacidade limitada de monitoramento.

No trabalho de localização dos potenciais beneficiários, feito com base em dados do Instituto Chico Mendes e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, foram identificadas 185.458 famílias nas unidades de conservação e assentamentos. Dessas famílias, 26.471 estariam aptas a receber os pagamentos, porque já estão inscritas no Bolsa-Família e registram renda inferior a R$ 70 mensais por pessoa.

Esse valor define os extremamente pobres, segundo os critérios do programa de transferência de renda do governo, que já exige frequência às aulas de crianças e jovens até 17 anos, além de acompanhamento de saúde dos menores de 6.