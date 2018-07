Preço firme do aço na China mantém minério em máxima desde julho

Uma retomada modesta na demanda chinesa por aço deu suporte para a recuperação nos preços do minério de ferro ante a mínima de três anos de 87 dólares atingida no início de setembro, embora a demanda ainda frágil também limite os ganhos de preços tanto no aço quanto no minério de ferro.

O índice do minério com 62 por cento de ferro subiu 0,3 por cento, a 122,80 dólares por tonelada na quinta-feira, apenas 10 centavos abaixo do nível de 24 de julho, com base em dados da Steel Index. Nesta sexta-feira, o valor ficou estável.

"Alguns consumidores estão comprando um pouco mais, entre 10 mil e 20 mil toneladas, e nós esperamos esvaziar a maior parte de nossos estoques ao final do mês", disse um trader baseado em Xangai com estoques de minério em portos chineses.

"Os preços, porém, não mudaram muito comparado com duas a três semanas atrás. Se você for sortudo o suficiente, você pode garantir entre 1 dólar e 2 dólares de lucro por tonelada."

Apesar de estar avançando, o ganho semanal nos preços do minério de ferro caíram para menos de 1 por cento até agora nesta semana, ante os quase 10 por cento no início de outubro, quando começou sua recuperação.

Isso porque os preços do aço da China, tanto futuros quanto no spot, estabilizaram-se de maneira semelhante após saltarem ante as mínimas de setembro, mostrando que a recuperação na demanda por aço no maior consumidor e produtor mundial tem estado lenta e estável.

O contrato mais negociado do vergalhão para entrega em maio na bolsa de Xangai fechou quase estável a 3.643 iuans (US$580) por tonelada, também encerrando a semana com pouca mudança.

(US$1=6,2334 iuans chineses)