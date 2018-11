Prefeito do Rio discute situação da cidade O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), está reunido desde as 5 horas desta quarta-feira, 7, com representantes de órgãos públicos responsáveis por concentrar informações sobre a situação de momento na cidade em relação às chuvas. A reunião ocorre na sede da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).