Prefeitura de SP desiste de faixa xadrez nos táxis

A chamada "nova identidade visual" dos táxis havia sido determinada por uma portaria do Departamento de Transportes Públicos (DTP), em 22 de agosto do ano passado. Ela seria obrigatória para os táxis que estavam sendo acrescidos à frota da cidade (eram 1.200, naquela época). Mas os taxistas antigos que trocassem seus veículos por novos só receberiam autorização para circular se também tivessem a nova sinalização.

Agora, segundo nota da Secretaria Municipal de Transportes, o uso das faixas será facultativo - o taxista só coloca se quiser. "A medida resultou de estudos feitos com base em solicitações dos taxistas", diz o texto. A Prefeitura não informou, no entanto, o que mudou agora - na época em que a medida foi adotada, também havia estudos como base para as regras. Além das faixas quadriculadas, os táxis tinham de ter as inscrições "Táxi SP" e "Comum" nas portas, o número de inscrição e o telefone de reclamações da Prefeitura, 156. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.