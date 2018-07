Prefeitura desiste de vender quarteirão no Itaim, em SP

Entre os imóveis que não serão vendidos está o polêmico quarteirão do Itaim-Bibi, onde hoje funcionam oito equipamentos públicos. A preservação do terreno de 20 mil metros quadrados foi defendida por moradores do bairro, que chegaram a apelidar a área de "Quarteirão da Cultura".

A mobilização popular conseguiu que o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico (Condephaat) abrisse estudo de tombamento no ano passado para proteger o terreno, que ainda não foi votado pelos conselheiros do órgão. Ele era o mais valioso de todas as áreas que seriam vendidas: segundo estimativa da Empresa Brasileira de Estudos do Patrimônio (Embraesp) feita em 2011, valeria R$ 140 milhões. No total, os 20 terrenos e imóveis estavam avaliados em R$ 480 milhões.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, Marcos Cintra, a demora na decisão do Condephaat é que está obrigando a Prefeitura a desistir da venda dessa área ainda nesta gestão. "Isso é um processo que demora meses e não tem sentido se ter um programa de venda do patrimônio, ainda mais polêmico como esse, em setembro, outubro, final de governo", afirmou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.