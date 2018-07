Prefeitura recolhe 783 carros das ruas de SP Um mutirão realizado pela Prefeitura de São Paulo durante 60 dias removeu 783 veículos abandonados das ruas da capital paulista entre junho e julho. A média recolhida - 13 por dia - é três vezes maior que a média diária do ano passado como um todo, de acordo com balanço da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes.