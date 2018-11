Premiê grego diz que plano de privatização é prioridade--jornal

Papandreou listou medidas já tomadas para melhorar as contas públicas daquele país, o que inclui cortes no setor público e liberalização econômica, e acrescentou que está finalizando um robusto plano de privatização.

"No início, as privatizações não eram prioridade. Agora estão no topo da agenda. Vamos demonstrar que temos capacidade de honrar nossa dívida com uma série de projetos de desenvolvimento", disse ele.

"Há um vasto consenso quanto ao plano, inclusive da oposição e da opinião pública. Vamos aprová-lo logo", acrescentou.

Ele disse ainda que a Grécia não vai deixar de quitar a dívida e nem sairá da zona do euro.

(Por Nigel Tutt)