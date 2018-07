Premiê italiano Monti deixa futuro em aberto

"A política é, acima de tudo, uma questão cultural, ou seja, tentar dar direção às ideias do povo", disse Monti à emissora de televisão RAI.

"Eu acho que fiz isso quando era professor. Estou tentando fazê-lo neste breve período como primeiro-ministro, tenho certeza de que qualquer chapéu que vestir no futuro, irei continuar a fazê-lo", afirmou.

"Quanto ao resto...", disse, sem terminar a frase.

Há amplas especulações de que Monti poderia ser o próximo presidente da Itália ou unir forças com grupos do centro para participar da campanha eleitoral nacional no início do próximo ano.

(Reportagem de James Mackenzie)