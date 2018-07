Presa quadrilha suspeita de ligação com PCC

Três homens e uma mulher foram detidos nesta quinta-feira, 18, após dois dos integrantes da quadrilha tentarem depositar R$ 328 mil em uma agência bancária de São Bernardo do Campo, no Grande ABC. OS policiais foram acionados pela gerente do banco, que suspeitou da idoneidade da dupla ao ver o valor que iria ser depositado. Fora do banco foi preso um casal.

Segundo a integrante da suposta quadrilha, os dólares pertencem a Leandro Peterson Severino, de 36 anos, o suposto "cabeça" do grupo. Leandro, que estava com documento falso, era um dos que tentaram realizar o depósito. O grupo foi levado para a Delegacia Seccional e autuado por formação de quadrilha e porte ilegal de arma.

A PM afirma que interceptou uma ligação que teria chegado para um dos quatro detidos e que, pelo conteúdo da conversa, há forte indício de que a quadrilha tenha ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).