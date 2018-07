Presa quadrilha suspeita de roubo a veículos de mulheres

Apesar de o grupo ter sido autuado em flagrante por receptação (de veículo roubado) e formação de quadrilha, pode estar envolvido, segundo o que a Polícia Civil vem investigando, em abordagens a mulheres que, ao terem a traseira do veículo atingido, saem do carro para verificar os eventuais danos e acabam vítimas de roubo do automóvel.

Segundo a delegada Patrícia Simone Carbone, os detidos, em princípio, eram responsáveis pela venda dos veículos roubados. "Foram flagrados quando se preparavam para levar os carros roubados para um possível desmanche ou comprador, mas não descartamos também participarem dos roubos. As investigações continuam para apurar essas participações", disse.

O lavarrápido onde o grupo foi detido era utilizado, segundo a polícia, para "esfriar" os veículos. "Essa gíria significa deixar o carro parado para ver se existe algum tipo de rastreador.", acrescentou a delegada. Kaike da Silva, de 19 anos; João Lucas da Silva, de 21; Diemens Cunha Sousa, de 22; Bruno Amaral Santos, de 23; e Ederson Buriti dos Santos, de 31, o único que apresentava passagem por roubo, foram abordados pelos policiais quando deixavam o local em um Honda Fit, roubado no último dia 7, na Vila Jacuí, também na zona leste, um Kia Sportage, roubado na última terça-feira, em São Miguel Paulista.

A delegada ainda afirmou que os dois carros tiveram as placas originais trocadas. "Fizeram dublê das placas. Ou seja, usaram a numeração de placas de veículos com as mesmas características, pois, caso fosse feita uma consulta junto à Prodesp, não haveria queixa alguma em relação aos veículos.", explicou Patrícia.