Presidente do Conlutas quer propor greve geral neste ano O presidente do CSP Conlutas, José Maria de Almeida, o Zé Maria, afirmou que caso o governo não atenda as reivindicações das centrais sindicais ele vai propor para as demais entidades a convocação de uma greve geral ainda este ano. "Se (o governo) não ouvir o próximo passo é a convocação de uma greve geral", disse.