Presidente do Conselho da Telecom Italia diz não ter projeto em comum com Mediaset O presidente do Conselho da Telecom Italia, Giuseppe Recchi, disse nesta sexta-feira que o grupo de telecomunicações não estava trabalhando em qualquer projeto conjunto com a Mediaset, refutando uma notícia na mídia de que poderia estar olhando para a aquisição do negócio de TV paga da emissora.