Presidiário escapa de cadeia escondido em malote na Alemanha

Um presidiário escapou de uma cadeia da cidade de Düsseldorf, na Alemanha, se escondendo em uma caixa de papelão despachada por malote expresso. Segundo o correspondente da BBC Greg Morsbach, o homem de 42 anos, que é um cidadão turco, estava em uma oficina com outros presidiários preparando mercadorias para serem vendidas em papelarias. Quando o seu turno terminou, o presidiário se escondeu dentro de uma das caixas previstas para serem despachadas por malote. A caixa acabou sendo colocada no caminhão do correio. Logo depois de passar pelos portões da prisão, o presidiário fez um furo no pano que cobria a parte de trás do veículo e pulou. O motorista percebeu o que havia acontecido e alertou a polícia. A diretora-chefe da prisão disse à BBC que o incidente era constrangedor. Ela acrescentou que o episódio mostrava que o esquema de segurança do local precisava ser reforçado com urgência - o que ela vinha pedindo nos últimos anos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.