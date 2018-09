Preso durante Operação Kolibra pede habeas ao STF Acusado por tráfico internacional de drogas durante a Operação Kolibra, da Polícia Federal, o empresário Tenilas Rocha Dias impetrou pedido de habeas-corpus no Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a revogação de sua prisão preventiva. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio. Para a defesa, o decreto de prisão contra o empresário não indica concretamente a ocorrência dos fatos que poderiam motivar a custódia cautelar do acusado. Durante a operação, a foram apreendidas mais de três toneladas de cocaína. Segundo a denúncia do Ministério Público, em maio de 2006, o empresários Tenilas Rocha Dias foi flagrado carregando, juntamente com outros acusados, cerca de 30 quilos de cocaína, que seriam vendidos no exterior.