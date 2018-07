Preso pastor acusado de abuso de crianças no RJ

Adriano, acusado pelo crime de estupro de vulnerável, era investigado pela delegacia havia cerca de um mês, por abusar de crianças e adolescentes que frequentavam a igreja no Jardim Primavera.

De acordo com o titular da 60ª DP, delegado Felipe Curi, o pastor aproveitava da condição de líder espiritual e promovia encontros com os adolescentes e crianças. Com a desculpa de realizar estudos bíblicos, cometia os crimes em um quarto nos fundos da igreja.

Ainda segundo o delegado, alguns jovens recebiam valores entre R$ 30,00 e R$ 70,00, além de alguns presentes, enquanto outros eram ameaçados de morte caso contassem sobre os encontros.