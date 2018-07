Preso suspeito de matar ex-mulher e pôr corpo em mala

O crime aconteceu na semana passada na Favela da Rocinha, subúrbio do Rio, onde Íris e Rafael moravam. O corpo de Íris foi encontrado na manhã do dia 8 de maio em uma bolsa no canal da Rua Visconde de Albuquerque, no Leblon, zona sul da capital fluminense.

As câmeras de um prédio do Leblon, zona sul do Rio, captaram a imagem de um homem carregando uma mala idêntica à utilizada para jogar o corpo de Íris no canal. Para o delegado titular da Divisão de Homicídios, Felipe Ettore, o registro é do ex-marido da vítima, que teve a prisão temporária decretada no domingo, 9 de maio.