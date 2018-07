Preso trio suspeito de realizar saidinhas de banco no ES Policiais rodoviários federais acreditam ter prendido, na tarde de quinta-feira, 6, em Campos, no norte fluminense, três homens suspeitos de participação nas chamadas "saidinhas de banco" - crime no qual a vítima saca dinheiro na agência, é seguida e abordada pelos assaltantes, auxiliados por comparsas que, via celular, passam informações de dentro do banco sobre as potenciais vítimas.