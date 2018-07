Presos 41 em ação da PF contra tráfico de drogas Pelo menos 41 pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Aracne, da Polícia Federal, acusadas de pertencer a uma quadrilha voltada ao tráfico internacional de cocaína. A operação foi deflagrada nos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Segundo a PF, integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) eram os principais clientes da quadrilha. Entre os presos está o chefe da quadrilha, que comprava diretamente dos fornecedores na Bolívia. O nome dele não foi divulgado, mas de acordo com a PF trata-se de um empresário que cria gado em uma fazenda na região de Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. As várias toneladas de drogas vindas do país vizinho eram repassadas para outros cinco membros da quadrilha, que as distribuíam para outros traficantes. Após investigações da PF a partir da morte de um desses cinco membros, ocorrida na última segunda-feira, causada por outro traficante, os agentes desmontaram a quadrilha. Cerca de 400 policiais federais ainda cumprem, em 29 municípios, 52 mandados de prisão preventiva e 73 mandados de busca e apreensão.