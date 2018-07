Previsão de pancadas de chuva no centro-norte do País

Permanecerá a chance de chuva forte localizada principalmente em áreas do triângulo e sul de Belo Horizonte, extremo norte de São Paulo e Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e serra do Rio. O calor e a alta umidade do ar mantêm as pancadas de chuva em áreas do Centro-Oeste e do Norte. Chove forte em diversas localidades.

As pancadas deverão se estender entre o Maranhão até Pernambuco com chance de chuva forte em algumas áreas. Chuva fraca e localizada deverá ocorrer sobre o leste de São Paulo, litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina. Nas demais áreas do Brasil haverá sol e variação de nuvens. As temperaturas no leste da Região Sul do País estarão amenas e, nas outras regiões, ficarão estáveis. As informações são do CPTEC.