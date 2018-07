PRF inicia amanhã Operação Fim de Ano em SP A Polícia Rodoviária Federal vai dar início à 0h de amanhã à Operação Fim de Ano, que deve permanecer até as 24h do próximo dia 4 de janeiro. Somado ao aumento natural do tráfego no período das festas, existe uma expectativa de grande acréscimo de veículos nas rodovias federais motivada pelo bom desempenho da indústria automobilística nesse ano, de acordo com a PRF. A operação visa conservar o rigor da fiscalização para coibir acidentes e aplicar a legislação de trânsito. Haverá um estado de alerta principalmente nos dias de saída e chegada dos feriados: 24 e 28 de dezembro para o Natal e 30, 31 e 4 de janeiro para o Ano Novo. Acidente Dezesseis pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, em uma colisão entre uma van e uma carreta na noite de ontem no trevo de Charqueada, da rodovia SP-191, região de Campinas, interior do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os ocupantes da van são funcionários da Usina Cosan de Barra Bonita e seguiam para Minas Gerais após a colheita de cana-de-açúcar. Um total de 15 feridos, todos leves, foi levado para o hospital municipal de Charqueada; a vítima em estado grave, para a cidade de Piracicaba. A polícia não informou a causa do acidente.