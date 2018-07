Principais vias de acesso à SP têm trânsito lento O tráfego está congestionado na chegada a São Paulo nesta quarta-feira, 24. O Departamento de Estradas e Rodagem do Estado (DER) informava, às 08h45, lentidão no sentido da capital nas estradas do sistema Anhanguera-Bandeirantes, na Ayrton Senna, na Castello Branco e na Raposo Tavares. Um acidente também parou o trânsito no Rodoanel nesta manhã, provocando 11 km de filas no sentido Bandeirantes.