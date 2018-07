Principal executivo da Oracle deixa o cargo e copresidentes assumem

Ellison, um dos cofundadores da empresa que se tornou Oracle em 1977, será presidente do Conselho de Administração e diretor de tecnologia.

Sob o novo arranjo, todos as funções manufatureiras, financeiras e legais da Oracle irão se reportar a Catz, enquanto unidades de vendas e serviços se reportarão a Hurd. Engenharia de software e hardware continuarão a se reportar a Ellison.

As ações da Oracle caíram 2,4 por cento para 40,55 dólares no after-market depois que divulgou lucro abaixo da média de estimativas de analistas, afetada por vendas de hardware fracas.

Durante a maior parte do mandato de Ellison, a Oracle lutou contra grandes rivais como IBM e SAP, mas o executivo disse este ano que companhias emergentes em computação em nuvem como Amazon.com e Salesforce.com eram uma ameaça mais imediata.

Elison deve trabalhar em tempo integral, disse a Oracle em comunicado. Ele deixou o cargo inspirado em seu amigo Bill Gates, da Microsoft, que deixou o cargo de presidente do Conselho da gigante de software no início do ano, mas permanece como membro do Conselho e consultor do novo presidente-executivo Satya Nadella.

