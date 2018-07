Produção de açúcar 2012/13 do CS vista em 31,7 mi t--Kingsman A produção de açúcar do centro-sul do Brasil, maior produtor mundial da commodity, foi estimada em 31,7 milhões de toneladas em 2012/13, ante 31,3 milhões de toneladas da safra anterior, previu a consultoria Kingsman nesta quinta-feira.