Produtor brasileiro já pode certificar A certificação de produtos que respeitam o bem-estar animal é novidade no Brasil, mas já há demanda por esse tipo de garantia. No ano passado, a certificadora Ecocert Brasil, com sede em Santa Rosa de Lima (SC), fez acordo com a americana Human Farm Animal Care e adaptou padrões de bem-estar para o Brasil. Idêntico ao selo americano e reconhecido nos Estados Unidos, o Certified Humane Brasil está disponível para aves de corte e de postura, bovinos, ovelhas, perus e suínos. "Podem ser certificados animais e produtos industrializados", diz o diretor da Ecocert, João Augusto de Oliveira. Segundo ele, dois processos de certificação já estão em andamento, um para bovinos e suínos e outro para aves. A metodologia de certificação é a mesma adotada para orgânicos. "Embora o selo seja reconhecido nos EUA, pode facilitar o acesso ao mercado europeu", acredita Oliveira.