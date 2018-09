Segundo boletim do hospital, ela está consciente e conversando. Seu estado de saúde está estável, mas ainda não há previsão de alta. Ela foi operada ontem para a retirada do projétil que estava alojada na região abdominal. Rosileide foi baleada na tarde de quinta-feira dentro da Escola Municipal Alcina Dantas Feijão, por um aluno, de 10 anos, que depois se suicidou com um tiro na cabeça.