Professores da rede estadual de PE suspendem greve Após 24 dias de greve, os professores da rede estadual de ensino em Pernambuco voltaram ao trabalho, de acordo com informações do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Pernambuco (Sintepe). Com a suspensão da greve, eles deverão retornar às salas de aula hoje, segundo o sindicato. Também ficou agendada para segunda-feira uma nova assembleia para avaliar a reunião com o governo, marcada para hoje, além de traçar novas mobilizações para a categoria.