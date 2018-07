Professores de SP podem estagiar no Japão

O estágio será realizado em uma escola pública de ensino fundamental da província de Toyama, que mantém uma parceria com a Secretaria da Educação desde 2009. Entre as atividades, o profissional vai dar assistência em aulas de língua japonesa, observar as aulas e acompanhar em visitas à casa de alunos.

Podem concorrer a vaga educadores com idade entre 22 e 39 anos que nunca tenham participado do programa e dominem a língua japonesa no nível N3 do Exame de Proficiência em Língua Japonesa (Nihongo Noryoku Shiken).

Os candidatos devem solicitar as fichas de inscrição por e-mail e encaminhar uma cópia digitalizada do Exame de Proficiência em Língua Japonesa, curriculum vitae com foto e cópia digitalizada do diploma.