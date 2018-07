Professores são recebidos no Palácio dos Bandeirantes Um grupo de dez representantes do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) está reunido desde as 17h40 com o secretário-adjunto da Casa Civil, Humberto Rodrigues, e com o secretário-adjunto da Educação, Guilherme Bueno, no Palácio dos Bandeirantes. O governador José Serra (PSDB) não está na sede do governo e cumpre agenda no interior do Estado.