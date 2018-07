Prostituição infantil na Tríplice Fronteira será atacada Os três países que compõem a Tríplice Fronteira - Brasil, Argentina e Paraguai - lançaram nesta sexta-feira, 22, uma campanha para combater a exploração sexual de menores na região, segundo comunicado do Ministério do Turismo. A Campanha Trinacional de Combate à Exploração Sexual Infanto-juvenil (ESCI) busca intensificar as ações de prevenção e proteção à infância entre os três vizinhos, uma região que atrai grande fluxo de turistas o ano inteiro.