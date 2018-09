Protesto de estudantes interdita a Linha Vermelha no Rio Cerca de 300 estudantes e funcionários da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) interditaram hora por quase uma hora a pista sentido Baixada Fluminense da Linha Vermelha, no trecho próximo à Ilha do Fundão, no subúrbio do Rio, segundo informações da Secretaria Municipal de Transportes. A manifestação, reivindicando melhorias nas condições de conservação do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, e um acidente entre três veículos no sentido contrário à manifestação, causaram grande congestionamento na região, de acordo com a Secretaria. Policiais do Batalhão de Choque foram chamados para o local.