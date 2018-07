Protesto no Rio deixa pelo menos 8 feridos e 17 presos Às 22h30 desta terça-feira, 01, cerca de cem manifestantes continuavam nas imediações da Câmara de Vereadores do Rio, e a Polícia Militar combatia tumultos com bombas de efeito moral. Em nota, a PM afirmou que 17 pessoas foram detidas ao longo do dia. Não havia entre elas nenhum professor, e dois dos detidos tinham mandados de prisão por roubo, informou a instituição.