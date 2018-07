Protesto pede fim de obra em Alphaville Cerca de 500 pessoas se reuniram no sábado passado em Alphaville, São Paulo, para protestar contra a construção do condomínio Alphaville Granja Viana. Segundo o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, a obra seria responsável por desmatar uma área equivalente a 28 campos de futebol. "Eles têm licenciamento ambiental, mas questionamos isso na Justiça",diz Carlos Bocuhy, presidente do instituto. Após ter pedido de liminar negado, a entidade propôs nova ação para tentar paralisar a obra.