Protesto sem incidentes reúne 3 mil em João Pessoa

Os manifestantes se concentraram no colégio Lyceu Paraibano, no centro da capital paraibana, onde cantaram músicas e exibiam cartazes. Depois do fim da PEC 37, o alvo agora dos manifestantes é a PEC 33, que propõe a revisão de decisões do STF pelo Legislativo.

Depois do Terminal Rodoviário, os estudantes e famílias seguiram pacificamente até o Paço Municipal, na Praça Pedro Américo. Apenas um grupo ateou fogo em objetos para chamar atenção, mas não houve incidentes.

Os jovens seguiram até a Praça Três Poderes - local onde se concentra a Assembleia Legislativa da Paraíba, o Tribunal de Justiça e o Palácio da Redenção, sede do governo do Estado. Pediram políticas na educação, saúde e menos corrupção.