Próxima sessão de julgamento de Mubarak será em 28 de dezembro

Mubarak, seus dois filhos, o ex-ministro do Interior e autoridades da polícia, que enfrentam uma série de acusações incluindo envolvimento na morte de manifestantes, estiveram no tribunal do Cairo neste domingo, onde o juiz anunciou o adiamento.

Advogados representando as famílias dos mortos nas revoltas que derrubaram Mubarak em fevereiro pediram que o juiz no comando do caso, Ahmed Refaat, e outros no painel sejam substituídos.

O julgamento de Mubarak teve início em 3 de agosto e está ocorrendo na Academia de Polícia, nas proximidades do Cairo.

(Por Edmund Blair)