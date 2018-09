Publicis compra agência online brasileira Tribal O grupo francês de propaganda Publicis anunciou nesta quarta-feira a compra da agência brasileira de publicidade online Tribal por um valor não revelado. A Tribal, que tem entre seus clientes a Philips e a Microsoft, será parte da unidade de marketing digital da Publicis --a Digitas--, comprada em 2006 e que opera na Inglaterra, Cingapura, China e França. A Publicis informou no mês passado que conta com o setor digital e com mercados emergentes para ampliar sua participação de mercado e proteger margens diante da redução de ritmo do mercado de publicidade. O quarto maior grupo de comunicação do mundo tem como objetivo gerar um quarto de seu faturamento a partir de atividades digitais até 2010 e outro quarto em mercados emergentes. "A aquisição da Tribal é importante para o fortalecimento de nossas operações globais e para a expansão da rede da Digitas para a América Latina", informou a Publicis em comunicado. "O Brasil está posicionado para um crescimento significativo da penetração da Internet e da banda larga nos próximos dois anos", acrescentou a empresa. No terceiro trimestre de 2008, a Publicis teve crescimento orgânico de receitas de 9,9 por cento, para 62 milhões de euros (78,27 milhões de dólares), na região da América Latina, ante expansão de 3,9 por cento, para 1,105 bilhão de dólares, no mundo. (Por Matt Gil)